Помогите задачу нужно решить уравнением: В магазин привезли овощи. Когда продали 2 седьмых всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали. Сколько кг овощей привезли в магазин? Помогите прошу задача с дробями

Математика

Помогите задачу нужно решить уравнением: В магазин привезли овощи. Когда продали 2 седьмых всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали. Сколько кг овощей привезли в магазин? Помогите прошу задача с дробями

Автор: Гость