Помогите задачу нужно решить уравнением: В магазин привезли овощи. Когда продали 2 седьмых всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали. Сколько кг овощей привезли в магазин? Помогите прошу задача с дробями
Математика
Помогите задачу нужно решить уравнением: В магазин привезли овощи. Когда продали 2 седьмых всех овощей то их осталось на 150 кг больше чем продали. Сколько кг овощей привезли в магазин? Помогите прошу задача с дробями
Ответ(ы):
Гость:
А, кг - количество овощей привезли В, кг - количество овощей которое продали С, кг - количество овощей которое осталось тогда В+С=А В=(2/7)*А С-150=В С=А-В=А-(2/7)*А=А*(5/7) А*(5/7)-150=В А*(5/7)-150=(2/7)*А А*(3/7)=150 А=150/(3/7)=350 кг привезли в магазин овощей Проверим 350-350*(2/7)=350*(2/7)+150 250=250 Продали 350*(2/7)=100 кг Ответ: в магазин привезли 350 кг овощей
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