Помогите!!!!!Задали нарисовать что нибудь на листе бумаги воском,затем покрасить к??асками.Надо объяснить что проидайдет и почему!

Гость: Гость:

Ну смотри. ты натираешь бумагу воском/парафином, из-за этого, на том месте, где ты натер бумагу не будет писать ни ручка, ни фломастер, ни карандаш, и краски тоже. все это происходит из-за того, что ты сделал защитный слой свечкой