ПОМОГИТЕ !!!!! Задание № 5: В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? Выберит?? вариант ответа: С пр…тензиями на моду, богатое пр…даное Непр…менное условие, опасное пр…ключение Старинное пр…дание, пр…сутствовать в шк...

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ПОМОГИТЕ !!!!! Задание № 5: В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? Выберит?? вариант ответа: С пр…тензиями на моду, богатое пр…даное Непр…менное условие, опасное пр…ключение Старинное пр…дание, пр…сутствовать в школе Пр…бывать в городе, непр…клонное решение Пр…творить мечту в жизнь, любопытное пр…способление Задание № 6: В каком ряду во всех местоимениях пропущена приставка НЕ? Выберите вариант ответа: Н…которые обстоятельства, н…сколько монет С н…сколькими друзьями, н…какая встреча не состоялась Н…кого спросить, н…кем нельзя заменить Н…коим образом, н…кто в чёрном Н…кий человек н…чего не боится

Автор: Гость