Помогите записать задачу:В четырёх одинаковых банках засолили 8 кг. огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40 кг. огурцов?
Математика
Помогите записать задачу:В четырёх одинаковых банках засолили 8 кг. огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40 кг. огурцов?
Ответ(ы):
Гость:
Х+8х=40 х2=40/8 х2=5 х=2,5
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