Помогите записать задачу:В четырёх одинаковых банках засолили 8 кг. огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40 кг. огурцов?

Математика
Помогите записать задачу:В четырёх одинаковых банках засолили 8 кг. огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40 кг. огурцов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+8х=40 х2=40/8 х2=5 х=2,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
23 упр кто знает помогите
Ответить
Математика
Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.
Ответить
Математика
Для приготовления я личного компота берут 5 частей яблок ,2частм сахару и 25 частей ??оды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять,...
Ответить
Химия
Химия!ДОМАШНЯЯ РАБОТА(п.с она у нас отценивается в баллах..) помогите!! 8 класс!!
Ответить
Алгебра
Упростить выражение (х-3)² - (х+3)² + 18х²
Ответить