Помогите запиши и реши только те уравнения которые решаются делением 558:x=6 x:7=126 x*3=822 5*x=745

Математика

Помогите запиши и реши только те уравнения которые решаются делением 558:x=6 x:7=126 x*3=822 5*x=745

Автор: Гость