Помогите заполнить пропуски химия рабочая тетрадь 9 класс габриелян Высший гидроксид, его характер. Гидроксид фосфора ...- это....Она взаимодействует (запишите молекулярные и ионные уравнения): а) с ...оксидами: б) с ...: в) с ...
Химия
Помогите заполнить пропуски химия рабочая тетрадь 9 класс габриелян Высший гидроксид, его характер. Гидроксид фосфора ...- это....Она взаимодействует (запишите молекулярные и ионные уравнения): а) с ...оксидами: б) с ...: в) с ...если при этом образуется ...или газ: водородное соединение. Фосфор образует летучее водородное соединение, формула которого ...Схема образования химической связи в молекуле этого соединения: ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроксид фосфора Н3РО4 - это трехосновная кислота средне силы ( твердое прозрачное кристаллическое вещество) а) Н3РО4 + 3К20 -- 3КОН + К3РО4 взаимодействие с оксидами б) Н3РО4 + 3 КОН = K3PO4 + 3 H2O взаимодействие с гидроксидами в) взаимодействие с солями 2H3PO4 + 3СаСl2 = Са3(РО4)2 (осадок)+ 6HCl выпадает осадок 3Na2CO3+2H3PO4=2Na3PO4+3H2O+3CO2 (газ) образуется газ Фосфор образует летучее водородное соединение, формула которого PH3 Химическая связи в молекуле этого соединения ковалентная неполярная ( т.к связи поляризованны слабо ) Тебе осталось сделать ионные уравнения и схему)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Школьники помогали в уборке моркови и работали 4 дня.В первый день они собрали на 230 кг больше чем во второй день и на 150кг болбше чем в третий ...
Химия
сделать эллектронный баланс : Cu+HNO3=Cu(NO3)2+NO +H2O Россписать по ионам: Ca(NO3)2+NaOH= Cu(OH)+2NaNO3
Математика
начерти три ломанных линии длина которых при переходе от одной к другой остается постоянной а число звеньев уменьшается