Помогите заполнить пропуски химия рабочая тетрадь 9 класс габриелян Высший гидроксид, его характер. Гидроксид фосфора ...- это....Она взаимодействует (запишите молекулярные и ионные уравнения): а) с ...оксидами: б) с ...: в) с ...

Химия

Помогите заполнить пропуски химия рабочая тетрадь 9 класс габриелян Высший гидроксид, его характер. Гидроксид фосфора ...- это....Она взаимодействует (запишите молекулярные и ионные уравнения): а) с ...оксидами: б) с ...: в) с ...если при этом образуется ...или газ: водородное соединение. Фосфор образует летучее водородное соединение, формула которого ...Схема образования химической связи в молекуле этого соединения: ...

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