Помогите заполнить таблицу "Характеристика климатических поясов" 4 колонки: 1) Кл??матический пояс 2) Особенности природы 3) Условия для жизни (благоприятные, неблагоприятные) 4) Виды хоз.деятельности

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Эквотариальный пояс/ тёплый климат почти весь год тепло много солнца /благоприятные / Субэкваториальный пояс /меньше дождей солнца как и в эквотор / благоприятные Тропический /жаркий климат дожди весь год тепло а ночью температура снижается до 0 или даже до -10 редкие / не благоприятные Субтропический / чуть больше дождей чем в тропическом чуть меньше жары /более благо приятные чем в тропическом но не сильно Умеренный / дожди есть зима осень времена года есть летом тепло но не сильно / благоприятные суб антарктические / температура летом не выше 0 / не очень благоприятные антарктические арктические / все время холод и зима средняя температура зимой -35/ неблагоприятные