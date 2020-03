ПОМОГИТЕ :Заполните пропуски притяжатеными местоимениями. 1. This is a ward doctor, and these are…parents. Это участковый врач, а это его пациенты. 2. Jane is…daughter , I like…very much. Джейн моя дочь и я ее л...

ПОМОГИТЕ :Заполните пропуски притяжатеными местоимениями. 1. This is a ward doctor, and these are…parents. Это участковый врач, а это его пациенты. 2. Jane is…daughter , I like…very much. Джейн моя дочь и я ее люблю. 3. Olga is…best ward nurs. Ольга ваша медсестра. 4. What is…name? Как его имя? 5. I have a dog, … name is Ren. У меня есть собака. Ее кличка Рен. 6. This child is ill, … temperature is high. Этот ребенок болен. Его температура высокая. 7. We have got a new flat, …flat is rather big. У нас новая квартира. Наша квартира довольно просторная. Заполните пропуски местоимениями 1. Look at this nice girl! What is …name? Посмотри на эту карсивую девушку. Как ее зовут? 2. What is…favourite subject? Какой ваш любимый предмет? 3. …sister is a nurse. Их сестра – медсестра. 4. We like…college very much. Мы любим наш колледж. 5. …wife is a teacher. Его супруга – преподаватель. 6. Mr. and Mrs. White are from Boston, …son lives in New York. Мистер и миссис Уайт из Бостона, а их сын живет в Нью – Йорке.