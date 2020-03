Помогите зациклить программу,чтоб он выполнял данное действие N-ое кол-во раз Например,ввел число,а он написал (простое или золотое) и опять просил ввести число function Prost(n:integer):boolean; var i:integer; begin Pros...

Информатика

Помогите зациклить программу,чтоб он выполнял данное действие N-ое кол-во раз Например,ввел число,а он написал (простое или золотое) и опять просил ввести число function Prost(n:integer):boolean; var i:integer; begin Prost:=true; if nlt;2 then Prost:=false else for i:=1 to n div 2 do if ((n mod i)=0) and (ilt;gt;1) then Prost:=false; end; var n:integer; begin writeln ('Введите число'); readln (n); if prost(n) then writeln ('Простое') else writeln ('Золотое'); end.

Автор: Гость