Помогите!!! Завтра история, а я не знаю как быть помогите!!!: класс В каком году было:(События) Вторжение монголов в Рязанское княжество Невская битва Основание Москвы Сражение на Чудском озере Любечский съезд князей Пер...

История
Помогите!!! Завтра история, а я не знаю как быть помогите!!!: класс В каком году было:(События) Вторжение монголов в Рязанское княжество Невская битва Основание Москвы Сражение на Чудском озере Любечский съезд князей Первое сражение русских и ордынских войск на реке Калка Начало раздробленности Года: 1223 год 1054 год 1097 год 1156 год 1242 год 1240 год 1237 год
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Гость:
Вторжение монголов в Рязанское княжество - 1237 г Невская битва - 1240  Основание Москвы - 1156 Сражение на Чудском озере - 1242 Любечский съезд князей - 1097 Первое сражение русских и ордынских войск на реке Калка - 1223 Начало раздробленности  - 1054 г
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