Помогите!!! Завтра история, а я не знаю как быть помогите!!!: класс В каком году было:(События) Вторжение монголов в Рязанское княжество Невская битва Основание Москвы Сражение на Чудском озере Любечский съезд князей Пер...

История

Помогите!!! Завтра история, а я не знаю как быть помогите!!!: класс В каком году было:(События) Вторжение монголов в Рязанское княжество Невская битва Основание Москвы Сражение на Чудском озере Любечский съезд князей Первое сражение русских и ордынских войск на реке Калка Начало раздробленности Года: 1223 год 1054 год 1097 год 1156 год 1242 год 1240 год 1237 год

Автор: Гость