Помогите зделать задачу,пожалуста).Під час піднімання вантажу за допомогою важел?? сила F=400H виконала роботу 120 Дж .Наскільки піднявся важіль?
Физика
Помогите зделать задачу,пожалуста).Під час піднімання вантажу за допомогою важел?? сила F=400H виконала роботу 120 Дж .Наскільки піднявся важіль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = 400H A = 120 Дж l - ? _______________________ A = F * l ===> l = A/F [l] = Дж / Н = (Н * м) / Н = м {l} = 120 / 400 = 0,3 Відповідь: на 30 см
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