помогите зверюшкам собрать свои слова скала хлеба поля как написать

помогите зверюшкам собрать свои слова скала хлеба поля как написать

Ответ(ы):

Ответил Гость:
На скале поле хлеба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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