Помогите.1.Почему катушка с током,подвешенная на гибких проводах, ведёт себя как магнитная стрелка (один конец обращён к югу,другой к северу)? 2.Буд ет ли откланяться магнитная стрелка,если провод,по которому течёт ток,согнуть вдвое?

1) потому что катушка с током имеет два полюса СЕВЕРНЫЙ и ЮЖНЫЙ поэтому она может вести себя в магнитном поле подобно магнитной стрелке 2) если проводник с током согнуть вдвое то магнитное поле стрелка обнаруживать не будет так как два противоположных тока в любой точке пространства будут создавать поля с противоположным направлением вектора магнитной индукции. Стрелка отклоняться не будет