Помогитее нужно сочинение на тему "берегите природу" с числительными.. в инете иск??ла там нету( помоги очень надо к завтрашнему дню!

Гость: Гость:

Тысячу раз слышали мы призыв: "Берегите природу!" Но не спешим исполнить этот призыв даже один раз. Два, три раза в месяц мы выезжаем летом на природу. Пять - десять человек с удовольствием жгут костры, жарят шашлыки, играют в мяч, собирают букеты полевых цветов. И очень редко находится у весёлой компании пятнадцать минут для уборки. А ведь это так просто! Один-два пакета с мусором увезти с собой, чтобы в следующий раз обрадовать себя прекрасным пейзажем. А красоту окружающего мира запечатлеть на фотоплёнку: десять, двадцать, тридцать снимков будут радовать нас не меньше сорванных и потому погубленных цветов. Давайте будем людьми!