Помогитее! Сколько изомерных альдегидов и сколько кетонов соответствует формуле С5 Н10 О ?Напишите их структурные формулы , назовите по международной номенклатуре.
Химия
Помогитее! Сколько изомерных альдегидов и сколько кетонов соответствует формуле С5 Н10 О ?Напишите их структурные формулы , назовите по международной номенклатуре.
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