Помогитеее даю 10баллов Профессор Остроумов любит пить холодный чай. Чтобы чай остыл, профессору необходимо влить в чашку с горячим чаем 240 г воды при температуре 5 С. Сколько кубиков льда объемом по 8 см 3 каждый мож...

Физика

Помогитеее даю 10баллов Профессор Остроумов любит пить холодный чай. Чтобы чай остыл, профессору необходимо влить в чашку с горячим чаем 240 г воды при температуре 5 С. Сколько кубиков льда объемом по 8 см 3 каждый можно бросить в чай чтобы достичь той же температуры? Принять, что температура чашки с чаем быстро выравнивается. Теплоемкость чашки не учитывать. Масса чая 200 г, удельная теплоемкость чая 4200 Дж/кг С, удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг С, начальная температура чая 60 С, начальная температура льда - 10 С, удельная теплота плавления льда 3,35 10 5 Дж/кг, плотность льда 900 кг/м 3 .

Автор: Гость