Помогитеее!))) Можете ли вы согласиться с тем, что "положительные герои в "Недоросле" менее естественны и более скучны, чем герои отрицательные"? Аргументируйте свой ответ примерами из текста.
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Помогитеее!))) Можете ли вы согласиться с тем, что "положительные герои в "Недоросле" менее естественны и более скучны, чем герои отрицательные"? Аргументируйте свой ответ примерами из текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да так и есть положительные более спокойные и доверчивее отрицательные более злобнее не доверчивые и с ними не соскучешься
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