Помогитеее пожалуйста- решите уравнение 1. 2x^2+3x+1=0 2. 2x^2+x+2=0 3. 4x^2+4x+1=0 4. X^2+5x-6=0 (Тема дискриминанта)
Алгебра
Помогитеее пожалуйста- решите уравнение 1. 2x^2+3x+1=0 2. 2x^2+x+2=0 3. 4x^2+4x+1=0 4. X^2+5x-6=0 (Тема дискриминанта)
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