ПОМОГИТЕЕЕ!!! ПРИИЗ !! СРОЧНО нужно сочинение -рассуждение ,приводя аргумент из жизни на тему "Что может дать человеку надежду на будущее ?" Заранее с пасибо ))

Разумеется. Поэтому пришло время выйти в народ – ко всем тем, кто выступает против сложившегося в мире состояния. А с другой стороны, нужно разработать и преподнести миру методику исправления.