Помогитеее срочно , пожалуйста напишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращения: С2Н5ОН ---gt; С2Н4 ---gt; С2Н2 ---gt; С6Н6 ---gt; С6Н5Br ---gt; С6Н5ОН
Химия
Помогитеее срочно , пожалуйста напишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращения: С2Н5ОН ---gt; С2Н4 ---gt; С2Н2 ---gt; С6Н6 ---gt; С6Н5Br ---gt; С6Н5ОН
Ответ(ы):
Гость:
С₂Н₅ОН ---> С₂Н₄ ---> С₂Н₂ ---> С₆Н₆ ---> С₆Н₅Br ---> С₆H₅ОН С₂Н₅ОН + t≥140⁰C⇒ С₂Н₄ + Н₂О С₂Н₄ + t 1000⁰C в пристствии H₂SO₄(конц.)⇒ С₂Н₂ + H₂ 3С₂Н₂ +t 400⁰-500⁰C(над активарованным углем) ⇒ С₆Н₆ С₆Н₆ + Br₂ (в присутствии FeBr3) ⇒ С₆Н₅Br + HBr C₆H₅Br + NaOH + t.+давление⇒ C₆H₅OH + NaBr
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