ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ !!!!!!! меня не было на уроке , а тут задали контрольную на тему деление десятичных дробей помогите с примерами 87,22/8,9 172,8/0,64 30,6/0,075

Математика

ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ !!!!!!! меня не было на уроке , а тут задали контрольную на тему деление десятичных дробей помогите с примерами 87,22/8,9 172,8/0,64 30,6/0,075

Автор: Гость