ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ !!!!!!! меня не было на уроке , а тут задали контрольную на тему деление десятичных дробей помогите с примерами 87,22/8,9 172,8/0,64 30,6/0,075

Математика
ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УМОЛЯЮ !!!!!!! меня не было на уроке , а тут задали контрольную на тему деление десятичных дробей помогите с примерами 87,22/8,9 172,8/0,64 30,6/0,075
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87,22/8,9=872,2/89=9,8 872,2 ║89 801       9,8 -----   712   712 ------      0 172,8/0,64=17280/64=270 30,6/0,075=30600/75=408
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