Помогитеееееееееееееееееее
Алгебра
Помогитеееееееееееееееееее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ y/2 дробью Решение обязательно нужно? Просто долго очень все это писать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В сумку положили 1целую 3\4 кг конфет а прянико?? в полтора раза больше чему равна масса ...
Окружающий мир
Составь из продуктов питания, которые ты больше любишь, меню для больного человек??. Конфеты, свежие огурцы, жаренная рыба, фанта, колбаса, жарен...
Экономика