Помогитеееееееееееееееееее

Алгебра
Помогитеееееееееееееееееее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ y/2 дробью Решение обязательно нужно? Просто долго очень все это писать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел 8,40 и 88
Ответить
Математика
Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В сумку положили 1целую 3\4 кг конфет а прянико?? в полтора раза больше чему равна масса ...
Ответить
Алгебра
20/х=9-х помогите пожалуйста, заранее спасибо)
Ответить
Окружающий мир
Составь из продуктов питания, которые ты больше любишь, меню для больного человек??. Конфеты, свежие огурцы, жаренная рыба, фанта, колбаса, жарен...
Ответить
Экономика
Рыночная экономика характеризуеться
Ответить