ПОМОГИТЕ,ХЕЛП,ПОЖАЛУЙСТА! Постройте график уравнения! 1) x-8x-y+13=0 Определите вершину параболы: 2)3x-2x+y-5=0

Гость: Гость:

1) x-8x-y+13=0 у=х-8х+13=(х-4)-3 Парабола у=х,ветви вверх,вершина (4;-3),х=4 ось симметрии Строим у=х,сдвигаем ось оу на 4 влево,а ось оу на 3 вверх 2)3x-2x+y-5=0 у=-3х+2х+5=-3(х-2/3х+1/9)+5 1/9=-3(х-1/3)+5 1/9 Вершина (1/3;5 1/9)