Помогите!!!Какой длины могут быть стороны прямоугольника, площадь которого 600мм2? Начерти три таких прямоугольника, найди периметр каждый из них.Даю 25 баллов!!!

чтобы найти площадь надо длину умножить на ширину,чтобы получить 600мм2 можно 10мм*60мм, 12*50 20*30 все в мм ,начертил 3 таких прямоугольника,а периметр у прямоугольная со стороной 10*60 будет (10+60)*2=140 мм 12*50=(12+50)*2=124 мм 20*30=(20+30)*2=100мм