Помогите!Мне нужно составить маленький рассказ из пословицы Поспешишь-людей насмешишь!

К моему небольшому случаю из жизни применима знаменитая пословица:" поспешить- людей насмешишь!" Как-то раз во время летних каникул, решили мы с ребятами сходить в парк, покататься на аттракционах. Билеты были куплены по договоренности, каждый стоял и ждал своей очереди. Но только не нашему Женьки было по плечу такое испытание... Он решил показаться всем самым шустрым, ловким и сообразительным. Не согласовав с впереди стоящими, встал наглым образом перед ними, надеясь, что пройдет самым первым и откатает свою очередь быстрее нас, но не тут то было... Контролер аттракциона молча увидев такой поступок, решил проучить наглеца, таким де наглым образом сделав вид, что не замечает ни его, ни его билет. В итоге даже мы откатали свою очередь, а после этого, контролер уже допустил и Женьку. К данной ситуации, да и к подобным, я применяю эту пословицу...