помогите.на полке стояли книги.сначала с полки сняли 25%всех книг,а потом 70%оставщихся книг.после этого на полке осталось 27 книг.сколко было книг пе рвоначально

1 способ: 1) 100-70=30% - составляют 27 книг от оставшихся после того, как сняли 25%. 2) 27:30*100=90 книг - осталось на полке, когда сняли 25%. 3) 100-25=75% - составляют 90 книг от первоначального количества книг. 4) 90:75*100=120 книг - было первоначально. 2 способ: 25% - это 0,25 70% - это 0,7 Пусть х книг было на полке. После того как сняли 25% книг, на полке осталось (х-0,25х) книг или 0,75х книг. После того как сняли 70% этих книг, на полке осталось (0,75х-0,75х*0,7) книг, или (0,75х-0,525х) книг, или 0,225х книг. По условию книг осталось 27. Составляем уравнение: 0,225х=27 х=27:0,225 х=120 книг - было первоначально.