Помогите!Нужно для экзамена!!!!Пожалуйста!!!!!!!!! Приготовить раствор соли заданной концентрации,Определите массу соли и воды,которое нужно взять ,чтобы приготовить 420 мл(пл отность раствора-1,02г/мл) 0,1моль/л. рас...

Помогите!Нужно для экзамена!!!!Пожалуйста!!!!!!!!! Приготовить раствор соли заданной концентрации,Определите массу соли и воды,которое нужно взять ,чтобы приготовить 420 мл(пл отность раствора-1,02г/мл) 0,1моль/л. раствора натрия хлорида.

В 1 литре раствора должно содержаться 0,1 моль хлорида натрия M(NaCl) = 58.5 г/моль с"(NaCl) = 58,5 г/моль*0,1 моль/л = 5,85 г/л 420 мл = 0,42 л m(NaCl) = 0,42 л*5,85 г/л = 2,457 г m(p-pa) = 420 мл*1,02 г/мл = 428,4 г m(H2O) = 428.4 г - 2,457 г = 425,943 г Ответ: 2,457 г соли и 425,943 г воды