Помогите!Нужно написать сочинение на тему "Подснежники".4 класс.

Сочинение на свободную тему «Подснежник» Сочинения на свободную тему Наступает весна, которую мы ждем с нетерпением. Снег начинает таять, появляются темные участки земли, которые пахнут как-то особенно. Солнце греет землю и на ней появляется первая травка. Она необычного ярко-зеленого цвета. Появляются и первые цветы. Если вы пойдете в лес, то найдете там первоцветы. Самые первые из них – подснежники. Так называют в наших краях ветреницу. Где - то в южных лесах подснежником называют галантус, но у нас он не растет. Наши ветреницы, или подснежники растут полянками. Вначале из земли выходят листья растения. Резные и необычной формы, они как бы создают зеленый фон для распустившихся белых цветов подснежников. Сами цветы небольшие, простой формы. Когда они еще только вышли из земли, головка цветка клонится вниз, похожа на колокольчик. Окрепнув, цветок распускается и похож на большую белую звезду, только отличается лепестками, которые имеют округлую форму. Привлекают внимание форма и яркий цвет растения. Но еще больше подснежник начинает нравиться после того, как ощутишь его запах. Пахнет подснежник немножко резко. Но появляется ощущение свежести, повышается настроение. Недаром подснежники называют предвестниками весны. Весеннее настроение, яркое теплое солнце, весенний ветерок – все это символизирует подснежник. После ветреницы появляются другие первоцветы - это мать – мачеха, медуница, ландыши, радующие своей красотой. Если вы будете рвать подснежники, то сорвете его вместе с корнем, который прочно держит цветок. Значит, на этом месте уже долго не вырастет такой же цветок. Возможно, что он уже никогда здесь не вырастет. Подснежник занесен в Красную книгу, что означает, что его нужно беречь, и что этот цветок исчезает. Не рвите подснежники. Ведь ими можно полюбоваться в лесу.