Помогите)Обчисліть масову частку калій нітрату в розчіні,одержаному розчиненням 40г КNO3(3 в низу) у 160 г води Н2О(2 в низу)
Помогите)Обчисліть масову частку калій нітрату в розчіні,одержаному розчиненням 40г КNO3(3 в низу) у 160 г води Н2О(2 в низу)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано: m(KNO)=40г. m(HO)=160г. --------------------------------- -? 1. Определим массу раствора: mр-ра (KNO)=m(KNO) +m(HO)=40г+160г.=200г. 2. Определим массовую долю калiй нiтрату: (KNO)=m(KNO)/mр-ра (KNO)=40г./200г.=0,2 %(KNO)=(KNO)*100%=20% 3. Ответ: массовая доля 0,2 или 20%