Помогите!!осуществить превращение: алюминий-хлорид алюминия-гидроксид алюминия-метаалюминат натрия-нитрат алюминия-оксид алюминия-алюминий-гидроксид а люминия
Помогите!!осуществить превращение: алюминий-хлорид алюминия-гидроксид алюминия-метаалюминат натрия-нитрат алюминия-оксид алюминия-алюминий-гидроксид а люминия
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2Al + 3Cl2 =2 AlCl3AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaClAl(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2ONaAlO2 + 4HNO3 = Al(NO3)3 + NaNO3 + 2H2O2Al(NO3)3 = Al2O3 + 3N2O52Al2O3 = 4Al + 3O22Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2