Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите!ПЛЗ) Спростити вираз: c+d/c : c2-d2/c3
Помогите!ПЛЗ) Спростити вираз: c+d/c : c2-d2/c3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
[ ( c + d )/c ] : [ ( c^2 - d^2 )/c^3 ] = [ ( c + d )/c ] • [ с^3 / ( с - d )( c + d ) ] = c^2 / ( c - d )
Похожие вопросы
Составьте прогнос развития жизни на земле в случае отсутствия: -Солнечного света -Солнечного тепла -Солнечного тепла и света?
Как подписать тетрадь на казахском языке????
Превращение углекислого газа в органические вещества происходит в процессе: а. дыхания б. гниения в. горения г. фотосинтез
С помощью метода полуреакций поставить коэффициенты в уравнение окислительно-восстановительной реакции Р+HNO3+H2O=H3PO4+NO
Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Социологи задавали совершеннолетним гражданам вопрос о том, чем д...
В магазин привезли 62 т картофеля. до обеда продали 15%всего количества.сколько картофеля осталось ещё продать?
Перевод времени из минут и секунд в секунды. Написать программу, которая запрашивает у пользователя время в виде «минуты – секунды», после чего выч...
Фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара применение интенсивной технологии позволило увеличить производство пшеницы на той же площад...
Найти корень уравнения принадлежащие отрезку [0;3п] cos x=-корень из 3/2
Вычислите массовую долю сульфида ме- ди (2) в руде, если известно, что из 800 кг руды можно получить 250 кг меди.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск