Помогите!ПЛЗ) Спростити вираз: c+d/c : c2-d2/c3

Помогите!ПЛЗ) Спростити вираз: c+d/c : c2-d2/c3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
[ ( c + d )/c ] : [ ( c^2 - d^2 )/c^3 ] = [ ( c + d )/c ] • [ с^3 / ( с - d )( c + d ) ] = c^2 / ( c - d )
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