ПОМОГИТЕ!Подготовьте сообщение по одной из тем :"Мой любимый музейный экспонат","Книга в моей жизни". Желательно не большое,заранее большой спасибо!

Мой любимый экспонат в любом музее-фотоальбом.Только посмотрев фотоальбом ты можешь проникнуться прошлым, понять его.Листая альбом, ты понимаешь как ценно твоё время.Его у всех слишком мало.Время-это песок,уходящий сквозь пальцы.Ты чувствуешь запах истории и ностальгии.