Помогите,пожалуйста!«Как глядишь, так и видишь» Мальчик лежал на земле и смотрел на дерево с боку. Он сказал: «Дерево кривое». А другой маль чик сказал: «Нет, оно прямо, да ты криво смотришь. Как гляди...

Помогите,пожалуйста!«Как глядишь, так и видишь» Мальчик лежал на земле и смотрел на дерево с боку. Он сказал: «Дерево кривое». А другой маль чик сказал: «Нет, оно прямо, да ты криво смотришь. Как глядишь, так и видишь». Объясните смысл названия рассказа. Заранее спасибо!

Я считаю,что смысл данного рассказа стоит понимать не в прямом,а в переносном смысле.Мы видим лишь то,что хотим видеть.Автор данного рассказала хотел нам рассказать о том, что в жизни очень важно смотреть на всё глазами оптимиста. Если мы хотим,чтобы у нас все было хорошо, мы должны правильно смотреть на вещи.Так проще жить.