Помогите,пожалуйста с этим СРОЧНО: Як ви розумієте висловлювання римського письменника Плінія Старшого: "Втрачений той час,який ти не використав на навчання"?
Помогите,пожалуйста с этим СРОЧНО: Як ви розумієте висловлювання римського письменника Плінія Старшого: "Втрачений той час,який ти не використав на навчання"?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это выражение значит то , что если мы например потратим час или два на прочтение какой то любой книги , энциклопедии , то мы получим некоторые знания, которые нам где то пригодятся , но если мы потратим это время на телефон , планшет , игры и тому подобное то толку из этого не будет