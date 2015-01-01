Помогите.пожалуйста с окр.миром!!!Когда в этом (2015-м)году зацвели мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,тополь,береза,ольха?

мать -мачеха зацветёт в конце марта,начале апреля,одуванчиков в мае,ландыши в начале мая,черёмуха в начале мая,вишни конец мая,яблоня конец мая ,начало июня,тополь где-то в июне,берёза апрель,ольха май