Помогите,пожалуйста с программированием..... Решить задачу, составить программу в паскаль и выполнить С помощью датчика случайных чисел заданы два двумерных массива размером 3 строки и 2 столбца. Вычислить третий мас...

Помогите,пожалуйста с программированием..... Решить задачу, составить программу в паскаль и выполнить С помощью датчика случайных чисел заданы два двумерных массива размером 3 строки и 2 столбца. Вычислить третий массив такого же размера, каждый элемент которого равен произведению соответствующих элементов двух первых массивов, уменьшенному в 10 раз. Все массивы вывести