Помогите,пожалуйста, сделать анализ былин "Садко" и "Вольга и Микула Селянинович"

Былина «Садко» относится к новгородскому циклу. Тема её — купеческая жизнь, торговля Новгорода. Былина рассказывает о том, что Садко жил в Новгороде и ходил-играл по пирам. Несколько дней его не приглашали на пиры играть, и он, соскучившись, пошёл играть на берег Ильмень-озера. К нему вышел царь морской и пообещал за его «игру нежную» пригнать в невод три рыбины — «золотые перья». На пиру Садко побился с купцами «о велик заклад», что достанет рыбу — «золотые перья». Купцы проиграли спор, и Садко стал владельцем их товара и богатым гостем. На свой пир Садко пригласил много гостей и похвастался перед ними, что скупит все товары новгородские. Несколько дней он с дружиной скупал товары, но понял, что в Новгород привозят товары со всего «бела света», а столько товаров ему не выкупить. После этого спора Садко построил тридцать кораблей и поехал в сине море торговать. На обратной дороге корабли настигла великая буря. Садко решил, что царь морской требует его к себе, и спрыгнул в море на «дощечку дубовую». Садко заснул и оказался на дне моря. Морской царь заставил его играть в гусли, а сам начал плясать, и на море поднялась буря. Святой Микола Можайский явился гусляру и посоветовал вырвать струны, чтобы буря унялась, а затем жениться на царской дочери Чернавушке. Садко сделал так, как сказал Микола Можайский, и оказался в Новгороде. Садко встретил свою дружину с Волхова, устроил пир и построил церковь Миколе Можайскому.