ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!1. Что общего и в чем разница в половом размножении хламидомонады и спирогиры? 2. Чем оплодотворение у цветковых растений отлич ается от подобного процесса у других организмов? 3. Составьте схему двойного оплодотворения,которая отражала бы суть процесса. 4. Каково биологическое значение двойного оплодотворения? 5. Какова роль опыления в размножении? 6. Сравните понятия " Перекрестное опыление " и "самоопыление " ПРОШУ,ПОМОГИТЕ!