Помогите,пожалуйста,написать сочинение на тему "Что ценит в людях Толстой?(По роману война и мир)"

В отличие от нелюбимых любимые герои Толстого обычно некрасивы внешне, но наделены внутренней красотой. Они способны к самоусовершенствованию, к нравственным, духовным исканиям. Им свойственен самоанализ. Вспомним поведение героев романа во время Шенграбенского сражения. Настоящие герои для Толстого те, в чьей внешности подчеркнуто все негероическое, кто винит себя, а не других, кто скромен и честен. Тушин, Тимохин, князь Андрей, преодолевающий свой страх - герои. Хвастливый и самоуверенный Жерков только кажется героем. Шесть лет напряженного труда отдал Л.Н. Толстой роману «Война и мир», создав гениальное произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы. Несмотря на обилие исторических реалий, сквозным сюжетно-композиционным стержнем этой монументальной эпопеи является семейная хроника.