Помогите,пожалуйста,ответить на вопрос: "Почему Везувий является самым известным вулканом? " Мне не нужна вся информация о вулкане, а именно ответ на этот вопрос. Заранее спас ибо!

Везувий — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Расположен на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь, регион Кампания. Входит вАпеннинскую горную систему, имеет высоту 1281 м. Везувий является одним из трёх действующих вулканов Италии — вулкан Этна находится на острове Сицилия, а Стромболи — на Липарских островах. Везувий — единственный действующий вулкан континентальной Европы[2], считается одним из наиболее опасных вулканов. Имеются сведения о более чем 80 значительных извержениях, наиболее известное из которых произошло 24 августа 79 года, когда были уничтожены древнеримские города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий. Было описано древнеримскими авторами (в том числе Плинием Младшим) и долгое время считалось легендарным событием. Последнее историческое извержение Везувия произошло в 1944 году.Везувий находится в пределах Средиземноморского подвижного пояса, простирающегося на 15 тыс. км от Западной Европы до Индонезии. Вулканический комплекс Сомма-Везувий находится в 15 км к юго-востоку от Неаполя. Он является одним из самых крупных вулканов Романской щелочной провинции. Современными геофизическими исследованиями под Везувием установлено несколько магматических камер. Одна из них приповерхностная, расположена на глубине около 3 км, вторая, более глубинная, — на глубине порядка 10—15 км. Континентальная кора под вулканом Везувий, по данным геофизических исследований и бурения, сложена толщей триасовых доломитов, мощностью до 7 км и подстилающими её породами ранних этапов развития Средиземноморского пояса, метаморфизованными в условиях фации слюдяных сланцев. Особый вклад в изучение вулкана внес вулканолог Альфред Ритман, которому принадлежит первая и широко известная гипотеза образования высококалиевых лав Везувия — гипотеза ассимиляции доломитов. Исследование расплавных и флюидных включений позволило установить физико-химические параметры образования минералов лав и различных включений и ксенолитов (клинопироксена,оливина, плагиоклаза). Вулкан имеет три вложенных конуса, самый древний из которых находится снаружи и сохранился только на северном и восточном склонах. Этот дугообразный вал носит название Монте-Сомма (высота до 1138 м). Второй конус (собственно Везувий) находится внутри Соммы. На вершине расположен кратер, на дне которого иногда появляется третий временный конус, который пропадает после сильных извержений (например, в 1906 году).[3] Везувий — единственная гора, возвышающаяся над равнинами Кампании. У подножия вулкана располагается прибрежный город Торре-Аннунциата. На северо-западном склоне вулкана на высоте около 600 м расположена вулканологическая обсерватория, основанная в 1842 году. Основной конус Везувия сложен из переслаивающихся пластов лавы и вулканического туфа, которые, выветриваясь, обеспечивают плодородность почвы склонов. В нижней части разбиты фруктовые сады ивиноградники, выше (до высоты 800 м) произрастают сосновые леса