Помогите,пожалуйста,выполнить задание по обществознанию!.Вспомни детскую сказку про Курочку Рябу.Как ты думаешь,над чем плакали Дед и Баба в сказке? Напиши об этом короткую притчу.
Помогите,пожалуйста,выполнить задание по обществознанию!.Вспомни детскую сказку про Курочку Рябу.Как ты думаешь,над чем плакали Дед и Баба в сказке? Напиши об этом короткую притчу.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дед бил яйцо и не разбил,баба била тоже не разбила,мышка хвостом помахало яичко упало,дед и баба плачут,а курочка сказала не плачет явам новое яичко золотое снесу