Помогите!!!!!Среди предложений 10 — 14 найдите предложение с при¬частным оборотом. Напишите номер этого предложения. (10) Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Т ургенева. (11) Старый кот бродит по комната...

Помогите!!!!!Среди предложений 10 — 14 найдите предложение с при¬частным оборотом. Напишите номер этого предложения. (10) Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Т ургенева. (11) Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает, — он слушает, не застучат ли в кухне ножами.(12) Пароход уходит вниз по реке, догоняет дожде¬вую тучу, закрывшую полнеба. (13) Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза её делаются туманными, боль¬шими. (14) А вокруг городка день и ночь мокнут растрё¬панные ржаные поля.