помогитесрочно очень напишите сочинение на тему- Память, застывшая в камне: памятники героям, павшим в боях за Восточную Пруссию.

6 апреля 3-й Белорусский фронт начал Кёнигсбергскую операцию. После мощной артиллерийской подготовки пехота и танки атаковали позиции немцев. Из-за плохой погоды авиация за день совершила всего 274 самолето-вылета. Преодолев упорное сопротивление противника, войска продвинулись на 2—4 км и к исходу дня вышли на окраины города. Решающими стали последующие два дня, когда установилась летная погода. 516 тяжелых бомбардировщиков 18-й воздушной армии, которой командовал