ПОМОГИТЕ!!!!СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ , В ИНТЕРНЕТЕ НЕ НАШЛА НИЧЕГО.чем жаба ага не похожа на нашу жабу? чем питается жаба ага?откуда родом жаба ага? больше или меньше она нашей жабы? как ты думаешь,если на одну чашку весо...

ПОМОГИТЕ!!!!СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ , В ИНТЕРНЕТЕ НЕ НАШЛА НИЧЕГО.чем жаба ага не похожа на нашу жабу? чем питается жаба ага?откуда родом жаба ага? больше или меньше она нашей жабы? как ты думаешь,если на одну чашку весов посадить самую крупную жабу агу,а на другую положить пакет с молоком,как поведут семя весы?

Взрослые особи всеядны, что нехарактерно для жаб: они поедают не только членистоногих и других беспозвоночных (пчёлы, жуки, многоножки, тараканы, саранча, муравьи, улитки), но также и других земноводных, мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами. На морских побережьях поедают крабов и медуз. При отсутствии корма могут заняться каннибализмом.Естественный ареал жабы-аги — от реки Рио-Гранде в Техасе до центральной Амазонии.Жаба ага больше нашей жабы и если ее поставить на весы то она перевисит пакет с молоком так ка вес у нее до кг.