Помогите,СРОЧНО ПЖ! Рок джаз-история возникновения и примеры

В середине ХХ ст. появляется массовая культура- рок- музыка, которая и сейчас формирует вкусы молодежи. Для рок музыки важен четкий и динамичный ритм, который подчеркивает его громкость. Больше всего этой музыкой увлечена молодежь. Рок музыку можно поделить на большое кол-во направлений. Характерным явлением ХХ ст. стало появление большого кол-ва групп. Рок стал международным явлением. В 60-х в Росии, Украине самостоятельные рок группы стали появляться в школах, лагерях, домах культуры. Специфическим был состав инструментов этих вокально - инструментальных ансамблей: електро гитары (соло, ритм и бас) и ударные. Яркими представителями являются: "The Beatles", "Deep Purple","Quuen", "Kiss", "Black Veil Brides", "Кино", "Аквариум", "Океан Эльзы", "КИШ" и т.п.