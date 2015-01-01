Помогите,срочно пожалуйста Из села в город выехал велосипедист со скоростью 25 км/ч.Через 6 ч. Из города в село выехалмотоциклист со скоростью 70 км/ч.Через сколько часов они встретятся если расстояние между городом и селом 435 км