Помогите,срочно пожалуйста Из села в город выехал велосипедист со скоростью 25 км/ч.Через 6 ч. Из города в село выехалмотоциклист со скоростью 70 км/ч.Через сколько часов они встретятся если расстояние между городом и...
Помогите,срочно пожалуйста Из села в город выехал велосипедист со скоростью 25 км/ч.Через 6 ч. Из города в село выехалмотоциклист со скоростью 70 км/ч.Через сколько часов они встретятся если расстояние между городом и селом 435 км
Ответ(ы):
Ответил Гость:
25x+40(x+6)=435, x=3 65x=195 x=3 Ответ: через 3 часа.