Помогите"!!СРОЧНОО!!!Задание:Вычислите.Выразите результат (Пожалуйста,запишите вычесления все.) Выразить в дециметрах и сантиметрах,в метрах и санти метрах. (123000мм - 2250 см) : 30; в литрах (450 л + 40 д...

Помогите"!!СРОЧНОО!!!Задание:Вычислите.Выразите результат (Пожалуйста,запишите вычесления все.) Выразить в дециметрах и сантиметрах,в метрах и санти метрах. (123000мм - 2250 см) : 30; в литрах (450 л + 40 дм кубических х 30) - 15000 см кубических; в сутках 48 ч х 12 -1 440 мин х 2