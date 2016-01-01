Помогити срочно 5 класс срочно на сегодня 13 число октябрь 2016 год в 19:08. а)2т 540кг +380кг+2т 702кг перевести и сощитать б)5м 30см+14м 15мм+ 13м 90см 5мм тоже перевести сощитать в)7га 17а +65а+4га 53а сощитать перевести г...
Математика
Помогити срочно 5 класс срочно на сегодня 13 число октябрь 2016 год в 19:08. а)2т 540кг +380кг+2т 702кг перевести и сощитать б)5м 30см+14м 15мм+ 13м 90см 5мм тоже перевести сощитать в)7га 17а +65а+4га 53а сощитать перевести г)94 а 25м в квадрате + 75 а 47 м в квадрате + 60м в квадрате помогите обьяснити покажити срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)5300мм +14015мм + 13905мм =33220мм = 33.22 м
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