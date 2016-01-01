Помогити срочно 5 класс срочно на сегодня 13 число октябрь 2016 год в 19:08. а)2т 540кг +380кг+2т 702кг перевести и сощитать б)5м 30см+14м 15мм+ 13м 90см 5мм тоже перевести сощитать в)7га 17а +65а+4га 53а сощитать перевести г...

Математика

Помогити срочно 5 класс срочно на сегодня 13 число октябрь 2016 год в 19:08. а)2т 540кг +380кг+2т 702кг перевести и сощитать б)5м 30см+14м 15мм+ 13м 90см 5мм тоже перевести сощитать в)7га 17а +65а+4га 53а сощитать перевести г)94 а 25м в квадрате + 75 а 47 м в квадрате + 60м в квадрате помогите обьяснити покажити срочно

Автор: Гость