Помогте! задачки 1)сколько десядков а числе 745? 2)сколько всего сотен в числе 49071? 3)сколько всего тысяч в числе 560937? 4)Какое слово пропущено?,,в числе 71039 всего 7203...". 5)сколько всего метров в 7300 см? 6)реши уравн...

Математика

Помогте! задачки 1)сколько десядков а числе 745? 2)сколько всего сотен в числе 49071? 3)сколько всего тысяч в числе 560937? 4)Какое слово пропущено?,,в числе 71039 всего 7203...". 5)сколько всего метров в 7300 см? 6)реши уравнения b•10=18700. 7)Число 62 увеличели в 1000раз.Сколько получили? 8)Одну сотню часть от числа 300увеличели в 10оаз.сколько получили? 10)сколько всего десятков в числе 348? 11)сколько всего сотен в числе 57063? 12)какое слово пропущено ?,,В числе 67042 всего 67..."

Автор: Гость