Помогте! задачки 1)сколько десядков а числе 745? 2)сколько всего сотен в числе 49071? 3)сколько всего тысяч в числе 560937? 4)Какое слово пропущено?,,в числе 71039 всего 7203...". 5)сколько всего метров в 7300 см? 6)реши уравн...
Математика
Помогте! задачки 1)сколько десядков а числе 745? 2)сколько всего сотен в числе 49071? 3)сколько всего тысяч в числе 560937? 4)Какое слово пропущено?,,в числе 71039 всего 7203...". 5)сколько всего метров в 7300 см? 6)реши уравнения b•10=18700. 7)Число 62 увеличели в 1000раз.Сколько получили? 8)Одну сотню часть от числа 300увеличели в 10оаз.сколько получили? 10)сколько всего десятков в числе 348? 11)сколько всего сотен в числе 57063? 12)какое слово пропущено ?,,В числе 67042 всего 67..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 74 десятка 2) 490 сотен 3) 560 4) не понял 5) 73 6) B = 1870 7) 62000 8) не понял 10) 3 11) 570 12) тысяч
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