Помоогите Решительно уравнение 2х²-7х-15=0 Номер 2. Решительно уравнение 8(2х+3)-3(4х+5)=25 Решите систему {5х-3≥9 {4-х=7
Алгебра
Помоогите Решительно уравнение 2х²-7х-15=0 Номер 2. Решительно уравнение 8(2х+3)-3(4х+5)=25 Решите систему {5х-3≥9 {4-х=7
Ответ(ы):
Гость:
1) a=2,b=-7,c=-15 D=b^2-4ac=49-4*2*(-15)=169; 13^2 X1=1,5 X2=-5 2) 16x+24-12x-15=25 16x-12x=-24+15+25 4x=16 X=4
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